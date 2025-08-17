Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильские ВВС ударили по энергетическому объекту в Йемене с расстояния 2000 км

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила авиаудар по энергетической инфраструктуре хуситов в районе Саны. Об этом сообщила пресс-служба израильских военных.

Источник: Life.ru

«Армия обороны Израиля нанесла удар с расстояния 2000 километров от Израиля, в глубине Йемена, по объекту энергетической инфраструктуры, который обслуживал террористический режим хуситов», — говорится в официальном заявлении.

Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, удар был нанесён в ответ на серию ракетных и дроновых атак по территории Израиля, осуществлённых йеменскими повстанцами. Особое внимание обращается на беспрецедентную дальность операции — 2000 км от израильских границ, что демонстрирует стратегические возможности израильских ВВС.

Предварительно, военное руководство Израиля будет продолжать подобные операции для защиты безопасности страны.

Следует напомнить, что это не первый случай нападения хуситов на Израиль. В конце июля они заявляли о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион, применив гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2».

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше