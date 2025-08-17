Израильские ВВС ударили по энергетическому объекту в Йемене с расстояния 2000 км

«Армия обороны Израиля нанесла удар с расстояния 2000 километров от Израиля, в глубине Йемена, по объекту энергетической инфраструктуры, который обслуживал террористический режим хуситов», — говорится в официальном заявлении.
Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, удар был нанесён в ответ на серию ракетных и дроновых атак по территории Израиля, осуществлённых йеменскими повстанцами. Особое внимание обращается на беспрецедентную дальность операции — 2000 км от израильских границ, что демонстрирует стратегические возможности израильских ВВС.
Предварительно, военное руководство Израиля будет продолжать подобные операции для защиты безопасности страны.
Следует напомнить, что это не первый случай нападения хуситов на Израиль. В конце июля они заявляли о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион, применив гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2».