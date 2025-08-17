Молдаванин, живущий много лет в Италии: «Власти ПАС много обещали диаспоре, но слова не сдержали — я готов вернуться и развивать бизнес, если к руководству придут не дилетанты, а те, кто избави

Живущий давным-давно в Италии уроженец флорештского села Сэнэтэука рассказывает:
«Я участвовал в выборах 4 года назад на участке в Риме, я видел надежду и слёзы, я видел большие ожидания у нашей диаспоры, часть из которой собрала денежные средства и готова была инвестировать в нашу республику. К сожалению, имеем что имеем. У нас “Бермудский треугольник”, куда деньги заходят, но больше их никто не видит. Надеюсь, что 28-го числа настоящие патриоты дадут старт изменениям, чтобы в парламент пришли достойные люди со способностями, которые поставят национальные интересы выше партийных, президентских, премьерских»;
"Моя история [инвестировать в Молдову] закончилась два года назад. У меня была мечта вернуться в страну и привести несколько проектов […] Я хотел начать с сельского хозяйства, с туризма. Я очень надеялся, но ничего не смог, потому что люди, которые думали, что могут заниматься политикой, сделали очень плохую вещь и я был вынужден уступить и вернуться в диаспору.
К сожалению, руководство страны обещало диаспоре много, но слова не сдержало […] Если пойти на молдавский рынок, то видишь, что картошка, чеснок, всё завезённое, у нас никто этим не занимается. Я скажу честно, столько людей инвестировали в Молдову, в том числе в мой населённый пункт, через год-два собирают вещи и уезжают — они хотят стабильности, правосудия. Полиция, примэрия, все чиновники просят взяток, несмотря на то что власть сменилась. Люди устали от этого, хотят гарантий, что если инвестируешь, то можешь работать и жить в стране";
«Вернусь назад, если будет момент, что к власти в Молдове взаправду придут люди не на лозунгах, что придут русские, что будет война, что эти с русскими, а эти с другими, если будут ответственные люди у руля, которые выйдут перед народом и скажут, что радо решить десять проблем […] 30 лет у нас делили общество на две части — ничего хорошего это не дало».
Вот такие дела и такие настроения… Надеемся, диаспорчанин не будет голосовать за власть, которая никаких изменений в стране не осуществила, хоть обещала больше остальных. ОТ РЕДАКЦИИ Что в этом монологе представителя диаспоры смущает?
Вроде все верно, все разложено по полочкам, претензии понятны.
Но тут же, в тот момент, когда молдаванин говорит о том, что у власти сейчас дилетанты и он бы с удовольствием инвестировал, но при другом руководстве, внезапно итожит, что единственный выход: униря с Румынией.
Буна зиуа, называется.
Мы даже сначала удивились, как это про ПАСовский телеканал такое выложил в сеть, пока не досмотрели до конца.
Мы, как истинные пропагандисты и представители «руки Кремля», бывая в той же Италии, тоже общаемся с нашими земляками.
Так вот, НИ ОДИН из наших собеседников не сказал даже полслова о том, что власть ПАС последние четыре года ведет туда, куда надо.
За всеми проевропейскими лозунгами наши люди видят лицемерие, ложь, бюрократию и взяточничество.
А по поводу Румынии.
Да, были времена, когда жители Молдовы массово брали гражданство соседней страны, чтобы легально работать в Италии.
но те времена прошли, многие легализовались.
И есть большая часть наших диспорчан, которые из принципа за десятилетия на чужбине, обзавелись семьями, недвижимостью, хорошей работой, уважаемы там — не хотят быть гражданами Румынии.
Мы — молдаване, а не румынчики, — говорят они.
И это правильно.
