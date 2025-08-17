Ричмонд
WSJ описала два сценария для Украины после саммита на Аляске

После встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске для Украины стали очевидными два варианта развития событий, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Getty Images

Первый: государство сохранится, но в уменьшенном виде, получив гарантии безопасности. Газета отмечает, что и Киев, и поддерживающая его Европа, вероятно, де-факто уже готовы смириться с российским контролем над пятой частью Украины, пусть и не выражают намерений признать это на международном уровне.

После фактического отказа Украины от части территорий останется открытым вопрос о безопасности остальных регионов. Если Европа и, что важно, США дадут Киеву гарантии безопасности, то завершение конфликта будет напоминать сценарий окончания войны в Корее в 1953 году, который позволил получить защиту Запада южной части полуострова — Южной Корее, предполагает издание.

Второй сценарий: Украина лишится и территорий, и суверенитета и окажется под влиянием России. WSJ указывает в данном случае на возможность не только потери южных и восточных регионов, но и превращения Украины в «российский протекторат», что будет равносильно «капитуляции».

Reuters 17 августа со ссылкой на источники перечислил условия России по урегулированию после саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, некоторые из которых подтвердили и источники других западных СМИ:

отказ от прекращения огня до заключения всеобъемлющего мирного соглашения;

вывод украинских войск с территории ДНР и ЛНР, в обмен на что происходит заморозка линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, при этом Россия якобы готова покинуть занятые районы Сумской и Харьковской областей.

Признание суверенитета России над Крымом.

Хотя бы частичная отмена антироссийских санкций.

Запрет для Украины на вступление НАТО, как и требовал Москва ранее. При этом возможность получения Киевом гарантий безопасности от Запада не исключается.

Официальный статус для русского языка и свобода деятельности Русской православной церкви в стране.

Россия также официально требует демилитаризации и денацификации Украины. Кремль неоднократно подчеркивал, что все цели военной операции будут достигнуты.

