Глава Башкирии сообщил о больших планах по модернизации аэропорта Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров — в День Воздушного флота России — рассказал о больших планах по модернизации аэродромной инфраструктуры в Уфе.

Напомним, международный аэропорт «Уфа» по итогам 2024 года получил премию «Воздушные ворота России» как лучший аэропорт с пассажиропотоком от 2 до 6 млн человек.

«Но я смотрю на то, как развивается наш аэропорт, и глазами пассажира. И то, что я вижу здесь, меня радует», — заявил в своем телеграм-канале Радий Хабиров и добавил, что сейчас продолжается работа по улучшению условий в терминалах аэропорта.

Для повышения комфорта пассажиров в июле этого года открылся отель «Небоарт», доступный экипажам и гостям авиакомпаний.

«Теперь у нас большие планы по модернизации аэродромной инфраструктуры. Появляются новые рейсы — только в этом году запустили самолеты в Горно-Алтайск и Китай, — добавил Глава Башкирии. — Сегодня в России отмечают День воздушного флота. Искренне поздравляю сотрудников нашего аэропорта и авиакомпаний. И всех тех, кто влюблен в небо».