Лукашенко сказал о стремлении Беларуси к расширению отношений с Индонезией

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о том, что республика заинтересована во всесторонних взаимовыгодных отношения с Индонезией. Об этом, кроме прочего, идет речь в официальном поздравлении белорусского президента, которое тот направил в адрес лидера Индонезии Прабово Субианто по случаю национального праздника — Дня Независимости.