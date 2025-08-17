Ричмонд
Лукашенко сказал о стремлении Беларуси к расширению отношений с Индонезией

Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к расширению отношений с Индонезией в разных отраслях.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о том, что республика заинтересована во всесторонних взаимовыгодных отношения с Индонезией. Об этом, кроме прочего, идет речь в официальном поздравлении белорусского президента, которое тот направил в адрес лидера Индонезии Прабово Субианто по случаю национального праздника — Дня Независимости.

«С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Минске. Подтверждаю стремление к расширению отношений с вашей страной в разных отраслях как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках», — говорится в официальном поздравлении, которое опубликовано на официальном сайте президента Беларуси.

Лукашенко пожелал индонезийскому народу прогресса и мира, а лично Прабово Субианто — здоровья и созидательной энергии.

Ранее мы писали о том, что МЧС Беларуси рассказало о непогоде и повреждениях в Могилевской и Брестской областях (читать далее вот тут).

