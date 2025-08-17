Губернатор Игорь Кобзев встретился с участником СВО и его семьёй в Тайшете

В Тайшетском районе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с участником специальной военной операции Алексеем Дмитриченко и его семьёй. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы региона, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
До мобилизации в ноябре 2022 года Алексей Дмитриченко работал инструктором пожарно-десантной службы Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов. Ранее служил в ГУФСИН и принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, за что был награждён медалью «Участник боевых действий на Северном Кавказе».
На СВО он был призван в сентябре 2022 года, служил заместителем командира батальона. В мае 2024-го, во время боёв за село Сокол, получил тяжёлое ранение. После лечения и протезирования в Санкт-Петербурге комиссией был признан ограниченно годным к службе. Несмотря на предложения продолжить карьеру в Минобороны РФ, Дмитриченко решил вернуться на родину и с декабря 2024 года возглавляет военный комиссариат Тайшетского и Чунского районов. В феврале ему присвоено звание подполковника. За время участия в СВО он удостоен ордена Мужества, медалями Жукова, «За отвагу ЛНР», «За воинскую доблесть», «Участник СВО».
История семьи Дмитриченко — пример стойкости и взаимной поддержки. За 25 лет брака Алексею Валерьевичу и Екатерине Александровне не раз выпадало начинать жизнь заново. Вместе преодолели утрату дома в 2010 году в результате пожара, а в 2019-м семья пострадала из-за наводнения. Сейчас их сын служит в ракетных войсках по контракту, дочь Анна вступила в юнармию. Первым, что семья отправила отцу на фронт, оказалось видео, где дочь дает клятву юнармейца, как только у него появилась связь. Младшая дочь Агата активно занимается учёбой и творчеством.
«Гордость вызывают такие настоящие крепкие семьи! Они показывают, что даже самые трудные испытания можно преодолеть благодаря вере, помощи близких и любви», — отметил глава региона после знакомства с семьей Алексея Валерьевича.
В завершение встречи губернатор вместе с семьёй Дмитриченко возложил цветы к Стенду памяти погибших участников СВО.
Ранее на встрече полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева были рассмотрены как актуальные на сегодняшний день вопросы, так и перспективные направления. Одной из важнейших тем стала поддержка участников СВО и их семей.