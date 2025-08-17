Губернатор Игорь Кобзев встретился с участником СВО и его семьёй в Тайшете

На СВО он был призван в сентябре 2022 года, служил заместителем командира батальона. В мае 2024-го, во время боёв за село Сокол, получил тяжёлое ранение. После лечения и протезирования в Санкт-Петербурге комиссией был признан ограниченно годным к службе. Несмотря на предложения продолжить карьеру в Минобороны РФ, Дмитриченко решил вернуться на родину и с декабря 2024 года возглавляет военный комиссариат Тайшетского и Чунского районов. В феврале ему присвоено звание подполковника. За время участия в СВО он удостоен ордена Мужества, медалями Жукова, «За отвагу ЛНР», «За воинскую доблесть», «Участник СВО».