Рубио назвал саммит на Аляске очень продуктивным

«Очень хорошо. Было очень продуктивно. Мы надеемся, что да (было продуктивно. — Прим. ред.)», — привел его комментарий для программы «Москва. Кремль. Путин» журналист «России 1» Павел Зарубин в Telegram-канале.
Рубио принимал участие в переговорах, также Вашингтон представлял спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Итоги саммита на Аляске
- В ночь на субботу Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате «три на три» продолжалась два часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
- Со своей стороны, Путин отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше