Рубио назвал саммит на Аляске очень продуктивным

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио назвал саммит России и США на Аляске очень продуктивным.

Источник: РИА "Новости"

«Очень хорошо. Было очень продуктивно. Мы надеемся, что да (было продуктивно. — Прим. ред.)», — привел его комментарий для программы «Москва. Кремль. Путин» журналист «России 1» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Рубио принимал участие в переговорах, также Вашингтон представлял спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Итоги саммита на Аляске

  • В ночь на субботу Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате «три на три» продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Со своей стороны, Путин отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.

