Военные летчики Беларуси примут участие в учениях на полигоне «Ашулук»

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Военные летчики Беларуси на следующей неделе примут участие в оперативно-тактическом учении на российском полигоне «Ашулук», заявил начальник штаба управления авиации — первый заместитель начальника авиации ВВС и войск ПВО Беларуси Андрей Рачков.
Как ранее сообщали в Минобороны, оперативно-тактическое учение родов войск ВВС и ПВО стартовало 6 августа. Оно продлится до 30 августа и разделено на два этапа. Первый предусматривает отработку авиацией, зенитными ракетными войсками и радиотехническими подразделениями обеспечения прикрытия войск и охраняемых объектов от воздушного удара.
На втором этапе после передислокации боевых расчетов зенитных ракетных войск и авиационной составляющей на российском полигоне «Ашулук» пройдет активная фаза учения с боевой стрельбой. Во время второго этапа на российский аэродром будут перебазированы самолеты Су-30-СМ2.
«Задача — выполнить практически боевые пуски ракет средней и малой дальности по маловысотным, малоскоростным, малозаметным целям. То есть тренируем экипажи для работы по более вероятным средствам воздушного нападения противника», — пояснил Рачков.
Рачков подчеркнул, что в ходе первого этапа оперативно-тактического учения уже отработан ряд задач, включая использование авиационных средств поражения на авиационных и общевойсковых полигонах.
«Работали во взаимодействии с передовыми авианаводчиками по целям, которые были выявлены с использованием в том числе беспилотных летательных аппаратов», — отметил Рачков, добавив, что в ходе учений белорусские военные перенимают опыт ведения боевых действий в ходе российской специальной военной операции.
Он также добавил, что были выполнены задачи по перебазированию и рассредоточению авиации на оперативные аэродромы и площадки и по дальнейшему ведению боевых действий уже с этих районов.
Запад-2025.
Отвечая на вопрос о задачах, которые предстоит решить авиации во время предстоящего в сентябре белорусско-российского учения «Запад-2025», Рачков отметил, что ключевой задачей станет авиационная поддержка войск оперативных командований. Это будет включать действия как с земли, так и из воздуха, нацеленные на поражение как воздушных, так и наземных объектов.
«Это, конечно же, выполнение задач боевого дежурства по противовоздушной обороне совместно с авиацией Воздушно-космических сил Российской Федерации, порядок взаимодействия с сухопутной составляющей, порядок работы по вызову по вновь назначенным целям, по поиску и обнаружению целей с использованием беспилотных летательных аппаратов, по наведению передовых авианаводчиков», — рассказал Рачков.