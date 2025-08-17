Военные летчики Беларуси примут участие в учениях на полигоне «Ашулук»

Отвечая на вопрос о задачах, которые предстоит решить авиации во время предстоящего в сентябре белорусско-российского учения «Запад-2025», Рачков отметил, что ключевой задачей станет авиационная поддержка войск оперативных командований. Это будет включать действия как с земли, так и из воздуха, нацеленные на поражение как воздушных, так и наземных объектов.