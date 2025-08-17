14 минут на утверждение пяти судей Конституционного суда!
Воскресное заседание парламента Республики Молдова прошло с рекордной скоростью. За 14 минут был утвержден состав из пяти новых судей Конституционного суда.
Под возгласы «Позор!» — «Наши» — то есть выдвинутые, предложенные, одобренные и подконтрольные Майе Санду и PAS — конституционные судьи принесли присягу в ходе специальной сессии парламента Молдовы.
Миллионерша Домника Маноле, адвокат президентки Николае Рошка, Люба Шова, вице-председатель PAS Серджиу Литвиненко и ставленник Андрея Спыну Ион Маланчук, чья жена назначена председателем совета госпредприятия «Энергоком», подписали присягу под крики «Позор!» и «В отставку!».
Конституционный свинарник Майи Санду сформирован сообразно лучшим практикам «захваченного государства» — судьи назначены без процедуры веттинга, без консультаций с парламентскими фракциями, без учета рекомендаций Венецианской комиссии и, главное, без конкурса, который был специально для этого отменён.
С таким низким стартом КС может с новыми силами начать сношать несчастную Конституцию и провозгласить Санду пожизненной президенткой с правом передачи поста веришоаре, а выборы парламента отменить, как гибридную угрозу евроинтеграции и демократии.
Конституционный свинарник должен быть распущен, а иммунитет всех бывших судей КС отменён, а они все пройти тотальную проверку своей деятельности на посту. Пора в этом борделе навести шороху, чтобы шлюх*м неповадно было.
Во время прямой трансляции несколько раз отключали звук, чтобы скрыть крики «Отставка!», и включали только аплодисменты от фракции жёлтых в поддержку Майи Санду.
