Самый позорный день для власти за четыре года: За 14 минут парламент Молдовы утвердил «своих» стражей закона — Конституционный суд сформирован по лучшим практикам «захваченного государства»

Под возгласы «Позор!» — «Наши» — то есть выдвинутые, предложенные, одобренные и подконтрольные Майе Санду и PAS — конституционные судьи принесли присягу.

Источник: Комсомольская правда

14 минут на утверждение пяти судей Конституционного суда!

Воскресное заседание парламента Республики Молдова прошло с рекордной скоростью. За 14 минут был утвержден состав из пяти новых судей Конституционного суда.

Под возгласы «Позор!» — «Наши» — то есть выдвинутые, предложенные, одобренные и подконтрольные Майе Санду и PAS — конституционные судьи принесли присягу в ходе специальной сессии парламента Молдовы.

Миллионерша Домника Маноле, адвокат президентки Николае Рошка, Люба Шова, вице-председатель PAS Серджиу Литвиненко и ставленник Андрея Спыну Ион Маланчук, чья жена назначена председателем совета госпредприятия «Энергоком», подписали присягу под крики «Позор!» и «В отставку!».

Конституционный свинарник Майи Санду сформирован сообразно лучшим практикам «захваченного государства» — судьи назначены без процедуры веттинга, без консультаций с парламентскими фракциями, без учета рекомендаций Венецианской комиссии и, главное, без конкурса, который был специально для этого отменён.

С таким низким стартом КС может с новыми силами начать сношать несчастную Конституцию и провозгласить Санду пожизненной президенткой с правом передачи поста веришоаре, а выборы парламента отменить, как гибридную угрозу евроинтеграции и демократии.

Конституционный свинарник должен быть распущен, а иммунитет всех бывших судей КС отменён, а они все пройти тотальную проверку своей деятельности на посту. Пора в этом борделе навести шороху, чтобы шлюх*м неповадно было.

Во время прямой трансляции несколько раз отключали звук, чтобы скрыть крики «Отставка!», и включали только аплодисменты от фракции жёлтых в поддержку Майи Санду.

