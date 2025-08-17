Под протесты оппозиции — новый состав судей КС Молдовы принес присягу

«Мы видели ситуации в период захвата государства, когда парламент уже был распущен, когда депутаты и парламент как институт имели ограниченные полномочия. И мы видели, как судьи этого суда, которые тогда создали политический кризис вместо того, чтобы их решать, ушли в отставку! Как только изменится политическая конъюнктура, а она изменится после 28 сентября, в результате парламентских выборов в нашей стране, я убежден, что и эти судьи, которых вы сегодня видели здесь улыбающимися, они уедут. Это логика событий, которые происходят и будут происходить», — заявил депутат.