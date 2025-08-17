Под протесты оппозиции — новый состав судей КС Молдовы принес присягу

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Члены Конституционного суда Молдовы принесли присягу на внеочередном заседании парламента в воскресенье. Кроме депутатов, на заседании присутствовала президент Майя Санду. Церемония приведения судей к присяге продлилась не более 15 минут.
Перед началом заседания оппозиционные депутаты от Блока коммунистов и социалистов (БКС) и парламентской группы «Победа» вывесили баннеры с критическими высказываниями в адрес власти и процедуры назначения судей Конституционного суда. Плакаты с надписями: «КС — это не SRL», «Конституционный суд не ваш!», «Конституционный суд принадлежит народу», «Карманный КС нам не нужен!» были развернуты на депутатских трибунах.
На брифинге после заседания парламента депутат парламентской группы блока «Победа» Василий Боля выразил уверенность, что как только изменится политическая конъюнктура в Молдове, новоиспеченные судьи КС уйдут.
«Мы видели ситуации в период захвата государства, когда парламент уже был распущен, когда депутаты и парламент как институт имели ограниченные полномочия. И мы видели, как судьи этого суда, которые тогда создали политический кризис вместо того, чтобы их решать, ушли в отставку! Как только изменится политическая конъюнктура, а она изменится после 28 сентября, в результате парламентских выборов в нашей стране, я убежден, что и эти судьи, которых вы сегодня видели здесь улыбающимися, они уедут. Это логика событий, которые происходят и будут происходить», — заявил депутат.
В то же время депутаты от БКС присоединились к акции протеста у входа в здание парламента, которую организовал «Патриотический блок».
Напомним, судьями КС ранее были назначены Люба Шова, Николае Рошка, Серджиу Литвиненко, Домника Маноле и Ион Маланчук.
Согласно регламенту парламента, если он не находится на очередной сессии, он может собираться на внеочередные или специальные сессии по требованию президента Республики Молдова, председателя парламента или одной трети депутатов.
До дня законного заседания нового состава Парламента законодательный орган может в полном объеме осуществлять представительские, контрольные и внутриорганизационные функции.
Законодательная функция будет осуществляться в ограниченном объеме, ограничиваясь принятием обычных законов, постановлений и резолюций.