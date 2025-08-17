Глава МИДа Молдовы был замечен на рынке, раздающим газеты ПАС: Продавцы не узнали Попшоя, приняв за бомжа, и из жалости дали ему бесплатно свиную шкурку

Попшой был замечен вчера на Рышкановке на Ярмарке — раздавал ПАСовскую макулатуру.
Смешно получилось у мясного прилавка.
— Вот, возьмите газету — БЕСПЛАТНО! — предложил он продавцу.
— Бедный ты человек, по такой жаре ходишь и газеты раздаешь… На тебе свиной шкурки, хоть деток покормишь, сам поешь, — жалостливо отреагировал торговец, не признав в невзрачном потном мужичонке целого министра Попшоя.
И отсыпал щорик в кулечек.
Радостный Попшой пошел с дармовой шкуркой дальше, а продавец в это время выкинул газетку.
— И что, будете голосовать за ПАС 28 сентября? — спросили мы.
— Пусть сами за себя голосуют, — уклончиво ответил нам дядечка-продавец.
Все-таки мудрый и добрый у нас народ.
