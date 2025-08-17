Полиция Молдавии задержала около 70 человек на протесте блока «Победа»

КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что на вчерашнем протесте оппозиционного блока «Победа» задержали 69 человек.
«Шестьдесят девять участников протеста и три автомобиля были доставлены в инспекторат. Изъято: 76 палаток, четыре спальных мешка и надувной матрас», — заявила пресс-служба полиции в соцсетях, комментируя задержания, которые произошли накануне в рамках протеста оппозиции.
Субботняя акция оппозиции в Кишиневе завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акция была организована оппозиционным блоком «Победа» против политики президента Майи Санду. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции.
В полиции уточнили, что были составлены 148 протоколов, большая часть из них касается коррупции при организации собраний и нарушений правил эксплуатации транспортных средств. Также было составлено 12 протоколов из-за хулиганства.
Ранее власти Молдавии усилили меры по ограничению протестной активности, что вызвало недовольство оппозиционных сил и гражданского общества в преддверии президентских выборов.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, представляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.