Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев выразил соболезнования премьер-министру Пакистана в связи с жертвами наводнения

Астана. 17 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате наводнений и проливных дождей в Пакистане, сообщает пресс-служба Акорды.

«Выражаю свои искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.