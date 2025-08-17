Токаев выразил соболезнования премьер-министру Пакистана в связи с жертвами наводнения

Астана. 17 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате наводнений и проливных дождей в Пакистане, сообщает пресс-служба Акорды.