Что происходит после встречи Путина и Трампа на Аляске

15 августа состоялась историческая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам сделки по Украине достигнуто не было, однако оба лидера отметили некоторый прогресс. Сразу после саммита господин Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, пригласив их на встречу в Вашингтон 18 августа. В случае успеха он планирует организовать трехстороннюю встречу с участием российского и украинского президентов. Что происходит в мире после саммита на Аляске и что пишут мировые СМИ — в обзоре «Ъ».