Возвращение «плахотнюковской» команды: Структуры бывшей Демпартии призвали своих сторонников в Молдове к единению и встрече босса

Последние события на местном уровне показывают, что старая команда Владимира Плахотнюка постепенно возвращается в публичное поле, пишет ТГК Insider_md.
В Каушанах группа примаров и советников официально объявила о присоединении к СДПМ, аналогичные процессы фиксируются и в других районах страны.
На первый взгляд, речь может идти лишь о локальных альянсах, но по сути — это признаки формирования более масштабной политической инфраструктуры. Старая сеть Плахотнюка, долгое время дезориентированная и скрытая, постепенно вновь выходит из тени, предлагая примарам ресурсную и организационную поддержку.
Что это значит для политической сцены?
1. Местный уровень как опорный плацдарм. Примары и советники — ключевой инструмент влияния на избирателя в селах и городах. Их массовое присоединение сигнализирует о возможной подготовке к парламентской кампании.
2. Слабость PAS и вакуум в оппозиции. Упавший рейтинг правящей партии открывает нишу для всех старых игроков, включая людей из окружения Плахотнюка.
3. Ресурсный фактор. Там, где PAS больше не контролирует ситуацию, старая команда использует знакомые методы: обещания инвестиций, неформальные договоренности, а местами и экономическое давление.
Таким образом, возвращение «плахотнюковской» команды на первый план — это не просто история о нескольких примарах. Это сигнал, что структуры, которые казались окончательно ушедшими в прошлое, начинают восстанавливать свои позиции и готовятся сыграть роль в больших политических играх осени.
Источник: evedomosti.md.
