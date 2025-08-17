Стало известно, кто из лидеров Европы отправится с Зеленским к Трампу

17 августа Зеленский прибудет в Брюссель, чтобы вместе с ней принять участие в видеовстрече «коалиции желающих», которые будут обсуждать шаги для обеспечения гарантий безопасности Украины.
«По просьбе президента Зеленского я приму участие во встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами завтра в Белом доме», — также указала она.
Кто еще направится с Зеленским и фон дер Ляйен в Вашингтон:
- канцлер Германии Фридрих Мерц;
- президент Франции Эмманюэль Макрон;
- президент Финляндии Александр Стубб;
- премьер-министр Италии Джорджия Мелони;
- генсек НАТО Марк Рютте.
Как передавал Bild, о поездке в столицу США также размышлял премьер Британии Кир Стармер. Его решение неизвестно.
По данным Politico, для сопровождения Зеленского выбрали Стубба и Рютте, поскольку первый — «один из любимых собеседников» американского президента, а второй близко общается с ним.
Встреча Зеленского и Трампа пройдет вслед за саммитом американского президента и лидера России Владимира Путина. Наиболее вероятным спорным вопросом при общении украинского и американского лидеров станет тема территорий. Путин, как писали Reuters и Financial Times, предложил в обмен на выход Украины из Донбасса заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях; Трамп, по данным Fox News, идею поддерживает. Зеленский же публично заявлял, что Украина не выйдет из Донбасса.
Последняя личная встреча Трампа и украинского президента в США 28 февраля этого года обернулась ссорой двух лидеров. Они повздорили из-за украинского конфликта и его урегулирования, делегацию Киева попросили покинуть Белый дом. Зеленский затем извинился, позднее между ними прошла встреча в Ватикане, которая обошлась без скандала.