Стало известно, кто из лидеров Европы отправится с Зеленским к Трампу

Встреча Зеленского и Трампа пройдет вслед за саммитом американского президента и лидера России Владимира Путина. Наиболее вероятным спорным вопросом при общении украинского и американского лидеров станет тема территорий. Путин, как писали Reuters и Financial Times, предложил в обмен на выход Украины из Донбасса заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях; Трамп, по данным Fox News, идею поддерживает. Зеленский же публично заявлял, что Украина не выйдет из Донбасса.