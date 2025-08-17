Ричмонд
Стало известно, кто из лидеров Европы отправится с Зеленским к Трампу

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на встречу с американским лидером Дональдом Трампом 18 августа отправится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщила она в Х.

Источник: Reuters

17 августа Зеленский прибудет в Брюссель, чтобы вместе с ней принять участие в видеовстрече «коалиции желающих», которые будут обсуждать шаги для обеспечения гарантий безопасности Украины.

«По просьбе президента Зеленского я приму участие во встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами завтра в Белом доме», — также указала она.

Кто еще направится с Зеленским и фон дер Ляйен в Вашингтон:

Как передавал Bild, о поездке в столицу США также размышлял премьер Британии Кир Стармер. Его решение неизвестно.

По данным Politico, для сопровождения Зеленского выбрали Стубба и Рютте, поскольку первый — «один из любимых собеседников» американского президента, а второй близко общается с ним.

Встреча Зеленского и Трампа пройдет вслед за саммитом американского президента и лидера России Владимира Путина. Наиболее вероятным спорным вопросом при общении украинского и американского лидеров станет тема территорий. Путин, как писали Reuters и Financial Times, предложил в обмен на выход Украины из Донбасса заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях; Трамп, по данным Fox News, идею поддерживает. Зеленский же публично заявлял, что Украина не выйдет из Донбасса.

Последняя личная встреча Трампа и украинского президента в США 28 февраля этого года обернулась ссорой двух лидеров. Они повздорили из-за украинского конфликта и его урегулирования, делегацию Киева попросили покинуть Белый дом. Зеленский затем извинился, позднее между ними прошла встреча в Ватикане, которая обошлась без скандала.

