Лукашенко и Путин поговорили по телефону и обсудили саммит на Аляске

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — говорится в сообщении.
Лидеры двух стран регулярно общаются, предыдущий их разговор состоялся после визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Владимир Путин тогда подробно проинформировал Александра Лукашенко о переговорах.
В среду, 6 августа, российский лидер принял Уиткоффа в Кремле. По итогам этой встречи была достигнута договоренность о проведении двусторонней встречи президентов России и США. Эта встреча состоялась в пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска, США).
«Президенты Беларуси и России обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске», — сообщает «Пул Первого» подробности телефонного разговора в это воскресенье.
Отмечается, что Путин подробно проинформировал Лукашенко о результатах прошедшего саммита. Кроме того, белорусский и российский лидеры затронули в разговоре отдельные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.