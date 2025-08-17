Ричмонд
Мерц, Макрон и Стубб поедут в США на встречу Зеленского и Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц примет участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом 17 августа сообщает BBC со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса.

Источник: Reuters

«Поездка станет своего рода обменом информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске», — сказал пресс-секретарь канцлера.

Он также добавил, что на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности, территориальные вопросы и дальнейшая поддержка Украины.

Кроме того, по данным телеканала, свое присутствие в Вашингтоне в понедельник также подтвердили президент Финляндии Александр Стубб и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее в этот день председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен сообщила, что поедет в США 18 августа, чтобы участвовать во встрече президентов Украины и США.

Телеканал Fox News 16 августа сообщил, что после завершения российско-американского саммита Трамп созвонился с Зеленским и лидерами Евросоюза (ЕС). В этот же день Зеленский анонсировал встречу с американским лидером.

Тогда же газета Bild сообщила, что в Вашингтон для участия во встрече Зеленского и Трампа поедет либо Мерц, либо Макрон, либо премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

