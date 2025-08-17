Мерц, Макрон и Стубб поедут в США на встречу Зеленского и Трампа

«Поездка станет своего рода обменом информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске», — сказал пресс-секретарь канцлера.
Он также добавил, что на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности, территориальные вопросы и дальнейшая поддержка Украины.
Кроме того, по данным телеканала, свое присутствие в Вашингтоне в понедельник также подтвердили президент Финляндии Александр Стубб и президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее в этот день председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен сообщила, что поедет в США 18 августа, чтобы участвовать во встрече президентов Украины и США.
Тогда же газета Bild сообщила, что в Вашингтон для участия во встрече Зеленского и Трампа поедет либо Мерц, либо Макрон, либо премьер-министр Великобритании Кир Стармер.