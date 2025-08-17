Шор призвал жителей Молдавии выйти на протесты

КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор призвал жителей Молдавии с 23 августа выходить на антиправительственные протесты в каждом районе и городе республики.
«Действующий режим объявил войну собственному народу. Санду и PAS показали, что люди для них — рабы, которые должны молча подчиняться. Но мы должны идти до конца! С 23 августа, со следующей субботы, я призываю всех — каждый город, каждый район — выйти на улицы», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам политика, власти боятся граждан Молдавии, поэтому пытались помешать людям провести протест в субботу.
Он также призвал местные и районные власти Молдавии не подчиняться правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС).
Мы объявим твердое нет центральной власти! Я призываю к неповиновению режиму ПДС наших граждан, местные и районные власти. Только так мы сможем добиться результата. Победим в районах — победим в столице.
Накануне акция оппозиции в Кишиневе завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акцию против политики президента Майи Санду организовал оппозиционный блок «Победа». Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. Полиция Молдавии сообщила, что задержала 69 человек.
Борьба с оппозицией.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор».Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией».
В июле ЦИК отказал блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства».Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов. Протестные настроения в Молдавии также нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2 процента. Хотя к концу 2023-го властям удалось снизить ее до семи процентов, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.