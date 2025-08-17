Ричмонд
Лукашенко и Путин поговорили по телефону после саммита Россия — США на Аляске

Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону после саммита Россия — США на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор днем в воскресенье, 17 августа 2025 года. О состоявшейся беседе сообщил телеграм-канал «Пул Первого». В качестве основной темы разговора названный источник указывает «ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске».

Сообщается, что Путин подробно проинформировал Лукашенко «о результатах прошедшего Саммита Россия — США».

Помимо этого, президенты также обсудили и некоторые отдельные вопросы белорусско-российских отношений.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко обратился к главе Индонезии (тут про это).

