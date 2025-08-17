Лукашенко и Путин поговорили по телефону после саммита Россия — США на Аляске

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор днем в воскресенье, 17 августа 2025 года. О состоявшейся беседе сообщил телеграм-канал «Пул Первого». В качестве основной темы разговора названный источник указывает «ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске».
Сообщается, что Путин подробно проинформировал Лукашенко «о результатах прошедшего Саммита Россия — США».
Помимо этого, президенты также обсудили и некоторые отдельные вопросы белорусско-российских отношений.
