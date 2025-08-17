Токаев обсудил с Путиным итоги переговоров на Аляске

Токаев поздравил российского коллегу с прошедшей встречей с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, отметив, что переговоры способствовали лучшему пониманию американской стороной позиции России по Украине. По его словам, это создает условия для поиска точек соприкосновения в урегулировании конфликта.
«Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене», — сообщили в пресс-службе Акорды.
Президент Казахстана также подчеркнул значимость четкой организации визита в условиях текущей напряженной обстановки.
Президент России, в свою очередь, поделился с Токаевым рядом деталей прошедших переговоров. В завершение разговора Токаев выразил благодарность российскому президенту за сотрудничество в энергетической сфере.
Ранее казахстанский президент положительно оценил встречу президентов России и США в Анкоридже. Он отметил, что саммит стал возможен благодаря желанию обоих лидеров найти общие подходы к решению узловых проблем современности, включая прекращение военных действий в Украине.
Напомним, 15 августа на военной базе на Аляске прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Несмотря на важное историческое значение встречи, по ее итогам многое осталось недосказанным.