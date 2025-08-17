«Пул Первого» показал момент телефонного разговора Лукашенко и Трампа

Появилось фото телефонного разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и президента США Дональда Трампа. Соответствующий кадр опубликован в телеграм-канале «Пул Первого» днем в воскресенье, 17 августа 2025 года.
«Это Трамп на борту номер 1 разговаривает с Лукашенко», — указывает источник.
Он же добавляет, что снимков разговора президента Беларуси с президентом России, который имел место 17 августа, в открытом доступе пока нет.
Разговор состоялся накануне саммита на Аляске. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Отметим, что снимок, на котором Трамп звонит Лукашенко, а им и поделился «Пул Первого», взят из соцсети* журналиста Fox News Брета Байера.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.
