Путин рассказал Лукашенко об итогах переговоров с Трампом

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по телефону проинформировал президента Белоруссии Александра Лукашенко об итогах переговоров с лидером США Дональдом Трампом в Анкоридже, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Владимир Путин информировал об итогах переговоров с президентом США в Анкоридже. Александр Лукашенко приветствовал предпринимаемые шаги по мирному разрешению украинского кризиса и, в свою очередь, рассказал о прошедшем 15 августа телефонном разговоре с Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.
