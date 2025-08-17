В Молдове «дело башкана Гагаузии» построено на политическом преследовании, а не на доказательствах: «Гуцул не имела полномочий заниматься финансами» — показания свидетелей

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул осуждена на 7 лет тюрьмы, однако из почти 70 томов уголовного дела лишь 4 содержат упоминания о ней, да и те, по словам защиты, не содержат доказательств. Сама Евгения Гуцул настаивает на политическом характере преследования, связывая его со своим статусом Башкана Гагаузии. Этот мотив, по словам адвоката Натальи Байрам, подтверждается показаниями свидетелей и явным отсутствием доказательной базы.