В Молдове «дело башкана Гагаузии» построено на политическом преследовании, а не на доказательствах: «Гуцул не имела полномочий заниматься финансами» — показания свидетелей

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул осуждена на 7 лет тюрьмы, однако из почти 70 томов уголовного дела лишь 4 содержат упоминания о ней, да и те, по словам защиты, не содержат доказательств. Сама Евгения Гуцул настаивает на политическом характере преследования, связывая его со своим статусом Башкана Гагаузии. Этот мотив, по словам адвоката Натальи Байрам, подтверждается показаниями свидетелей и явным отсутствием доказательной базы.
Центральный аргумент защиты — непричастность Евгении Гуцул к финансовым вопросам партии «Шор». Как сама Гуцул, так и свидетели обвинения указывают на то, что она не получала и не передавала деньги, не имела ничего общего с финансовой отчетностью партии.
«Гуцул не отвечала за деньги. Она не знала, выплачивались ли они, кому они выплачивались, сколько было выплачено…. Гуцул не имела полномочий в вопросах пожертвований», — сказала в суде свидетель обвинения Кристина Гэлеску.
Деятельность Евгении Гуцул в партии ограничивалась секретарской работой, ведением социальных проектов, направленных на поддержку пожилых людей, многодетных семей. Адвокат указала и на то, что большую часть 2022 года Евгения Гуцул физически не могла работать, находясь в декретном отпуске, который протекал с осложнениями. Этот факт, по словам защиты, судом не был учтен.
По словам Натальи Байрам, почти 70 томов уголовного дела выглядят как попытка создать видимость серьезного расследования, в то время как реальных доказательств вины Евгении Гуцул нет. «Уголовное дело в данном случае — это 70 томов макулатуры, нежели серьезный юридический документ. Мы, безусловно, обжалуем решение суда», — сказала Наталья Байрам.
