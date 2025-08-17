Пилотная СЭЗ, агропроект в Ташобласти — о чем еще договорились Узбекистан и Сингапур

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым провела переговоры в Сингапуре с руководством Singapore Cooperation Enterprise, Sembcorp Industries и Wilmar International. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.
Стороны наметили конкретные шаги по развитию сотрудничества, в частности договорились разработать программу повышения эффективности специальных экономических зон Узбекистана.
Она предусматривает:
- внедрение механизма «единого окна»;
- унифицированных стандартов управления;
- CRM-платформы;
- современной инфраструктуры.
Также программа ориентирована на привлечение стратегических инвестиций.
«Рассмотрена инициатива создания пилотной СЭЗ по сингапурской модели, для чего будет сформирована совместная экспертная группа. Среди ключевых договоренностей — согласованные меры по реализации агропромышленного проекта в Уртачирчикском районе Ташкентской области с созданием 1 800 рабочих мест», — говорится в сообщении.
Визит подтвердил высокий интерес сингапурских партнеров к долгосрочному сотрудничеству, открыв новые перспективы для привлечения инвестиций и совместных проектов, добавили в пресс-службе.