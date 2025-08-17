Ричмонд
Пилотная СЭЗ, агропроект в Ташобласти — о чем еще договорились Узбекистан и Сингапур

Стороны наметили конкретные шаги по развитию сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым провела переговоры в Сингапуре с руководством Singapore Cooperation Enterprise, Sembcorp Industries и Wilmar International. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.

Стороны наметили конкретные шаги по развитию сотрудничества, в частности договорились разработать программу повышения эффективности специальных экономических зон Узбекистана.

Она предусматривает:

  • внедрение механизма «единого окна»;
  • унифицированных стандартов управления;
  • CRM-платформы;
  • современной инфраструктуры.

Также программа ориентирована на привлечение стратегических инвестиций.

«Рассмотрена инициатива создания пилотной СЭЗ по сингапурской модели, для чего будет сформирована совместная экспертная группа. Среди ключевых договоренностей — согласованные меры по реализации агропромышленного проекта в Уртачирчикском районе Ташкентской области с созданием 1 800 рабочих мест», — говорится в сообщении.

Визит подтвердил высокий интерес сингапурских партнеров к долгосрочному сотрудничеству, открыв новые перспективы для привлечения инвестиций и совместных проектов, добавили в пресс-службе.