Пилотная СЭЗ, агропроект в Ташобласти — о чем еще договорились Узбекистан и Сингапур

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым провела переговоры в Сингапуре с руководством Singapore Cooperation Enterprise, Sembcorp Industries и Wilmar International. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.