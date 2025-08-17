Президент Узбекистана направил соболезнования пакистанскому коллеге

Наибольшее число жертв — в провинции Хайбер-Пахтунхва. Самые сильные удары стихии пришлись на округа Бунер, Сват, Мансехра, Баджаур и Баттаграм. Сотни жилых домов разрушены или повреждены, нарушено электроснабжение, разрушены дороги, мосты и другие важные объекты инфраструктуры. Из-за повреждения базовых станций во многих районах отсутствует мобильная связь. Было эвакуировано около 3,8 тыс. человек, в спасательных операциях участвовали более 2 тыс. сотрудников.