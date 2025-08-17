Президент Узбекистана направил соболезнования пакистанскому коллеге

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту и премьер-министру Пакистана, сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Пакистана Асифу Али Зардари и Премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате сильных дождей и наводнений в северо-западных регионах страны», — говорится в сообщении.
Глава республики выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Северо-западные регионы Пакистана столкнулись с катастрофическими последствиями двухдневных проливных дождей, вызвавших масштабные наводнения и оползни.
В результате происшествия погибли свыше 340 человек, более 30 числятся пропавшими без вести. Сотни людей получили ранения.
Наибольшее число жертв — в провинции Хайбер-Пахтунхва. Самые сильные удары стихии пришлись на округа Бунер, Сват, Мансехра, Баджаур и Баттаграм. Сотни жилых домов разрушены или повреждены, нарушено электроснабжение, разрушены дороги, мосты и другие важные объекты инфраструктуры. Из-за повреждения базовых станций во многих районах отсутствует мобильная связь. Было эвакуировано около 3,8 тыс. человек, в спасательных операциях участвовали более 2 тыс. сотрудников.
Сезон муссонов в Пакистане, который продолжается с июня по сентябрь, не только приносит необходимые для сельского хозяйства осадки, но и часто становится причиной наводнений и других стихийных бедствий.