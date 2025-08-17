ЕС примет 19-й пакет антироссийских санкций в сентябре

Вместе с тем глава ЕК отметила, что Брюссель продолжит настаивать на мире на Украине «через силу», который должен быть достигнуть с соблюдением территориальной целостности государства. По ее словам, границы «не могут быть изменены силой», а все вопросы, касающиеся территорий, могут быть решены только Киевом.