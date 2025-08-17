Уиткофф: Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Киева

Он добавил, что «теперь все зависит от Киева».
Уиткофф также отметил, что в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет обсуждаться вопрос территорий при урегулировании конфликта.
Итоги саммита на Аляске
- В ночь на субботу Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате «три на три» продолжалась два часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
- Со своей стороны, Путин отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше