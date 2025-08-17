Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — что обсудили

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны обсудили актуальные аспекты международной и двусторонней повестки.
Лидер РФ проинформировал узбекского коллегу об основных результатах российско-американского саммита, прошедшего 15 августа в Анкоридже. Мирзиёев, поддержав достигнутые договоренности, выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины.
«Были также рассмотрены вопросы принятия скоординированных мер, направленных на сохранение текущей динамики торгово-экономического сотрудничества и ускорение реализации приоритетных проектов кооперации предприятий Узбекистана и России», — говорится в сообщении.
Собеседники отметили важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях.