Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — что обсудили

Отмечена важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили актуальные аспекты международной и двусторонней повестки.

Лидер РФ проинформировал узбекского коллегу об основных результатах российско-американского саммита, прошедшего 15 августа в Анкоридже. Мирзиёев, поддержав достигнутые договоренности, выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины.

«Были также рассмотрены вопросы принятия скоординированных мер, направленных на сохранение текущей динамики торгово-экономического сотрудничества и ускорение реализации приоритетных проектов кооперации предприятий Узбекистана и России», — говорится в сообщении.

Собеседники отметили важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях.