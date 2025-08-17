Fox News: Трамп поддержал присоединение Донбасса к России

Fox News утверждает, что Дональд Трамп одобрил предложение Владимира Путина о передаче России контроля над Донбассом. Также инициатива предусматривает заморозку линии фронта в южных областях Херсона и Запорожья. Reuters узнало, что среди требований Москвы — формальное признание суверенитета России над Крымом и снятие части санкций. По мнению Sky News, Владимир Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с главой Белого дома.