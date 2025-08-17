Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин проинформировал президента Узбекистана Мирзиёева о саммите на Аляске

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым проинформировал его о прошедшей в Анкоридже встрече с главой американской администрации Дональдом Трампом.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что Мирзиёев высоко оценил позитивную динамику российско-американского диалога на высшем уровне. Он также указал на важность достижения мирного урегулирования на Украине.

Ранее глава российского государства провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше