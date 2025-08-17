Путин проинформировал президента Узбекистана Мирзиёева о саммите на Аляске

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что Мирзиёев высоко оценил позитивную динамику российско-американского диалога на высшем уровне. Он также указал на важность достижения мирного урегулирования на Украине.
Ранее глава российского государства провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
