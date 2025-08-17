Рубио заявил, что США не поддерживают идею передачи России всего Донбасса

Ведущая сказала, что Москва требует в мирной сделке сохранить за Россией территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. Она показала Рубио карту, на которой эти территории показаны красным цветом.
«Смотрите, в конечном итоге украинцы не готовы отдать эти территории, и никто не заставляет Украину это делать», — сказал он.
Ранее источник Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп поддержал российскую идею об отступлении Украины с подконтрольной ей территории в Донбассе.
По данным Reuters, FT, WP, президент России Владимир Путин на встрече с Трампом на Аляске якобы предложил такой вариант в обмен на замораживание линии фронта, в том числе в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, как указывал Reuters, Россия якобы может вернуть Украине части Сумской и Харьковской областей, которые сейчас занимает.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа выступил с заявлением вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Говоря о территориальных уступках, он сказал, что Конституция Украины «делает невозможной сдачу территорий или торговлю землей». Кроме того, по словам президента Украины, перед финальным мирным соглашением должно быть введено перемирие.
Территориальные вопросы могут обсуждаться только во время трехсторонней встречи, добавил Зеленский.
Как сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, главной темой переговоров с Владимиром Зеленским в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, будет территориальный вопрос.