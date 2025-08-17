Рубио: Путин занимает ключевое место на мировой арене

«Это означает, что без Путина не будет мирного соглашения между Россией и Украиной, не будет конца войне между РФ и Украиной. Это просто здравый смысл. Я даже не должен этого говорить. Так что люди могут говорить, что хотят», — резюмировал госсекретарь США.