Рубио: Путин занимает ключевое место на мировой арене

«Он [Путин] уже на мировой арене. У него самый большой в мире арсенал тактического ядерного оружия и второй по величине арсенал стратегического ядерного оружия. Он уже на мировой арене», — сказал он.
«Когда я слышу, как люди говорят: “О, это повышает его авторитет”. Что ж, все, что мы делаем, это постоянно говорим о Путине. Все СМИ последние 4−5 лет только и делают, что говорят о Путине», — добавил Рубио.
«Это означает, что без Путина не будет мирного соглашения между Россией и Украиной, не будет конца войне между РФ и Украиной. Это просто здравый смысл. Я даже не должен этого говорить. Так что люди могут говорить, что хотят», — резюмировал госсекретарь США.
15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе «три на три». С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.
По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой.