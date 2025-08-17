Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заявления Уиткоффа, Рубио и Зеленского с фон дер Ляйен после саммита на Аляске

17 августа сразу двое официальных лиц США дали интервью американским телеканалам. Спецпосланник президента Стив Уиткофф раскрыл CNN некоторые детали встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа и предстоящего визита президента Украины в Вашингтон 18 августа. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал ABC News о целях США на Украине и переговорах с Россией. А Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дали свой ответ саммиту в Анкоридже и провели совместную пресс-конференцию в Брюсселе. Все главные заявления — в подборке «Ъ».

Источник: AP 2024

Заявления Стива Уиткоффа

  • Трамп будет обсуждать с Зеленским 18 августа вопрос обмена территориями между Россией и Украиной.
  • США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. Теперь все зависит от Киева.
  • Россия пошла на уступки по пяти областям Украины. Уступки не предполагают «полного поглощения» Украины.
  • Делегации России и США сблизили позиции по урегулированию конфликта.
  • США не диктуют Украине решения по возможным территориальным уступкам, а являются лишь посредником в переговорах.
  • США не находятся в шаге от достижения соглашения по Украине, до него еще далеко. Но достигнут определенный прогресс.
  • Надеюсь, мы проведем трехстороннюю встречу России, США и Украины.
  • Европа признала успех саммита России и США на Аляске.
  • Необходимости в прекращении огня на Украине фактически нет, поскольку идет обсуждение договоренностей о мире.

Заявления Марко Рубио

  • Цель США — не прекращение огня, а полное мирное соглашение и окончательное завершение конфликта на Украине.
  • Россия и Украина очень глубоко «окопались», и США придется работать дальше, шаг за шагом.
  • Это не наша война. США не воюют. То, что происходит в Украине, не изменит повседневную жизнь в Америке.
  • Только Трамп один в мире способен добиться того, чтобы Путин сел за стол переговоров серьезно обсуждать завершение конфликта.
  • Путин является частью мировой политики, он управляет серьезным ядерным потенциалом.
  • США поднимают в переговорах с Россией вопрос об уступках, но не разглашают деталей.
  • США обсуждают с Россией вопросы территориальных границ Украины, возможных гарантий безопасности и сотрудничества Киева с военными альянсами.
  • США не поддерживают идею передачи России котнроля над всей территорией Донбасса.
  • США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности для Украины на встрече 18 августа.
  • США не ожидали заключения сделки по Украине на встрече Трампа и Путина на Аляске, поскольку в переговорах не участвовала Украина.
  • Россия и Украина должны пойти на уступки, иначе можно будет констатировать капитуляцию. Но они не хотят сдаваться.
  • США готовы сохранить все действующие против России санкции и ввести новые в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу.
  • Новые санкции США означали бы, что возможности урегулировать кризис на Украине нет.
  • Европа может сыграть полезную роль, помогая Украине определить, на какие уступки России она готов пойти и где возможно проявить гибкость.
  • США опасаются, что санкции против Китая за переработку российской нефти могут спровоцировать рост цен на энергоносители на глобальном рынке.

Заявления Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен

Зеленский

  • Сначала нужно прекратить огонь, а после работать над мирным соглашением.
  • В рамках гарантий безопасности Украина рассматривает возможность присоединения к ЕС.
  • Территориальный вопрос должен обсуждаться только президентами России и Украины на трехсторонней встрече с участием США.
  • Конституция Украины сделает невозможной сдачу территорий.
  • Украина на переговорах с Россией хочет отталкиваться от текущей линии фронта.

Фон дер Ляйен

  • Европа готова внести вклад в инициативу Трампа по обеспечению гарантий безопасности Украины по принципу 5-й статьи устава НАТО.
  • Европа хочет мира «через силу» и территориальной целостности Украины.
  • Территориальные вопросы должны решаться с участием Украины.
  • ЕС настаивает на прекращении огня на Украине до политического решения конфликта.
  • Сильные гарантии безопасности нужны для защиты жизненных интересов безопасности Украины и Европы.
  • ЕС настаивает на том, что вооруженные силы Украины «не должны быть ограничены в сотрудничестве с любыми третьими странами».
  • ЕС намерен принять 19-й пакет санкций против России в начале сентября независимо от дипломатических усилий.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше