Заявления Уиткоффа, Рубио и Зеленского с фон дер Ляйен после саммита на Аляске

17 августа сразу двое официальных лиц США дали интервью американским телеканалам. Спецпосланник президента Стив Уиткофф раскрыл CNN некоторые детали встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа и предстоящего визита президента Украины в Вашингтон 18 августа. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал ABC News о целях США на Украине и переговорах с Россией. А Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дали свой ответ саммиту в Анкоридже и провели совместную пресс-конференцию в Брюсселе. Все главные заявления — в подборке «Ъ».