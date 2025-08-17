Заявления Уиткоффа, Рубио и Зеленского с фон дер Ляйен после саммита на Аляске

Заявления Стива Уиткоффа
- Трамп будет обсуждать с Зеленским 18 августа вопрос обмена территориями между Россией и Украиной.
- США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. Теперь все зависит от Киева.
- Россия пошла на уступки по пяти областям Украины. Уступки не предполагают «полного поглощения» Украины.
- Делегации России и США сблизили позиции по урегулированию конфликта.
- США не диктуют Украине решения по возможным территориальным уступкам, а являются лишь посредником в переговорах.
- США не находятся в шаге от достижения соглашения по Украине, до него еще далеко. Но достигнут определенный прогресс.
- Надеюсь, мы проведем трехстороннюю встречу России, США и Украины.
- Европа признала успех саммита России и США на Аляске.
- Необходимости в прекращении огня на Украине фактически нет, поскольку идет обсуждение договоренностей о мире.
Заявления Марко Рубио
- Цель США — не прекращение огня, а полное мирное соглашение и окончательное завершение конфликта на Украине.
- Россия и Украина очень глубоко «окопались», и США придется работать дальше, шаг за шагом.
- Это не наша война. США не воюют. То, что происходит в Украине, не изменит повседневную жизнь в Америке.
- Только Трамп один в мире способен добиться того, чтобы Путин сел за стол переговоров серьезно обсуждать завершение конфликта.
- Путин является частью мировой политики, он управляет серьезным ядерным потенциалом.
- США поднимают в переговорах с Россией вопрос об уступках, но не разглашают деталей.
- США обсуждают с Россией вопросы территориальных границ Украины, возможных гарантий безопасности и сотрудничества Киева с военными альянсами.
- США не поддерживают идею передачи России котнроля над всей территорией Донбасса.
- США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности для Украины на встрече 18 августа.
- США не ожидали заключения сделки по Украине на встрече Трампа и Путина на Аляске, поскольку в переговорах не участвовала Украина.
- Россия и Украина должны пойти на уступки, иначе можно будет констатировать капитуляцию. Но они не хотят сдаваться.
- США готовы сохранить все действующие против России санкции и ввести новые в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу.
- Новые санкции США означали бы, что возможности урегулировать кризис на Украине нет.
- Европа может сыграть полезную роль, помогая Украине определить, на какие уступки России она готов пойти и где возможно проявить гибкость.
- США опасаются, что санкции против Китая за переработку российской нефти могут спровоцировать рост цен на энергоносители на глобальном рынке.
Заявления Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен
Зеленский
- Сначала нужно прекратить огонь, а после работать над мирным соглашением.
- В рамках гарантий безопасности Украина рассматривает возможность присоединения к ЕС.
- Территориальный вопрос должен обсуждаться только президентами России и Украины на трехсторонней встрече с участием США.
- Конституция Украины сделает невозможной сдачу территорий.
- Украина на переговорах с Россией хочет отталкиваться от текущей линии фронта.
Фон дер Ляйен
- Европа готова внести вклад в инициативу Трампа по обеспечению гарантий безопасности Украины по принципу 5-й статьи устава НАТО.
- Европа хочет мира «через силу» и территориальной целостности Украины.
- Территориальные вопросы должны решаться с участием Украины.
- ЕС настаивает на прекращении огня на Украине до политического решения конфликта.
- Сильные гарантии безопасности нужны для защиты жизненных интересов безопасности Украины и Европы.
- ЕС настаивает на том, что вооруженные силы Украины «не должны быть ограничены в сотрудничестве с любыми третьими странами».
- ЕС намерен принять 19-й пакет санкций против России в начале сентября независимо от дипломатических усилий.
