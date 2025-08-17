Полиция объяснила арест Пикачу и Лабубу на протесте оппозиции у железнодорожного вокзала Кишинева: «Привели аниматоров, чтобы отвлечь наше внимание, а все люди должны быть идентифицируемы»

Арест Пикачу и Лабубу на протесте у железнодорожного вокзала Кишинёва, который прошел в субботу, 16 августа, молдавская полиция объяснила тем, что покемон их отвлекал и «на таких мероприятиях все люди должны быть идентифицируемы»:
«Несколько раз люди пытались заблокировать полосы движения (что создавало неудобства в движении транспорта), употребляли алкоголь, приводили маскотов, чтобы отвлечь внимание от других противоправных действий (хотя знают, что на таких мероприятиях все люди должны быть идентифицируемы), провоцировали водителей, припаркованных поблизости, имитируя дорожно-транспортные происшествия, привлекали несовершеннолетних (что противоречит закону), разбили камнем стекло одной из машин сотрудников правоохранительных органов, приносили предметы и материалы для выборов без документов о происхождении, пытались замаскировать палатки в чемоданах или с помощью таксистов и т.д.».
По итогам составлено 60 протоколов за коррупцию в отношении организованных собраний; 67 — за нарушение правил эксплуатации транспортных средств; 12 — за хулиганство; 1 — за нарушение законодательства о собраниях; 2 — за невыполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению ребенка; 2 — за нарушение законодательства о потреблении табачных изделий; 2 — за незаконное приобретение, хранение, транспортировку и сбыт материальных ценностей; 2 — за употребление алкогольных напитков в общественных местах и появление в таких местах в состоянии алкогольного опьянения.
Изъяты 76 палаток, 4 спальных мешка и надувной матрас.
