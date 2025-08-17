Ричмонд
Рубио: сделка по Украине должна включать механизмы принудительного исполнения

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение по урегулированию конфликта в Украине должно включать механизмы принудительного исполнения. Об этом сообщает РИА Новости.

Рубио отметил важность наличия гарантии безопасности в рамках соглашения. По его мнению, нет смысла подписывать договор, который может быть нарушен через несколько месяцев, так как это только усугубит ситуацию.

Трамп намерен обсудить вопрос территорий на встрече с Зеленским 18 августа.

Госсекретарь акцентировал внимание на том, что необходимо не просто достичь соглашения, а разработать такое, которое будет проверяемым, подлежащим принудительному исполнению и способным обеспечить долговременное решение конфликта. -0-

В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
