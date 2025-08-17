Ричмонд
Трамп охарактеризовал Лукашенко, как могущественного лидера

Президент США выразил надежду на освобождение 1,3 тысячи заключенных в Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп поделился воспоминаниями о недавнем разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который состоялся незадолго до российско-американского саммита на Аляске. Сообщение об этом появилось в аккаунте главы Белого дома в социальной сети Truth Social.

В публикации Трамп охарактеризовал Лукашенко как «могущественного лидера» и подчеркнул значимость их диалога. Кроме того, американский президент выразил надежду на то, что в Белоруссии будет осуществлено освобождение примерно 1,3 тысячи заключенных.

KP.RU писал, что Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Александром Лукашенко ему стало известно о позиции российского лидера Владимира Путина по украинскому вопросу. По словам главы Белого дома, президент Белоруссии сообщил, что Путин готов к обсуждению и достижению определенных договорённостей, касающихся урегулирования ситуации в Украине.

