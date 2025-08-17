Трамп охарактеризовал Лукашенко, как могущественного лидера

KP.RU писал, что Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Александром Лукашенко ему стало известно о позиции российского лидера Владимира Путина по украинскому вопросу. По словам главы Белого дома, президент Белоруссии сообщил, что Путин готов к обсуждению и достижению определенных договорённостей, касающихся урегулирования ситуации в Украине.