Дмитриев обратился к Европе с просьбой не мешать украинскому урегулированию

Руководитель РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европейские и британские политики не должны препятствовать урегулированию украинского конфликта.

Европейские лидеры в ходе телеконференции «коалиции желающих» заявили, что считают необходимой остановку боевых действий в рамках украинского конфликта без обязательств прекратить вооружать Киев, а также заявили о планах продолжать политику санкций в отношении России.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Анкоридже, по словам Трампа, оба говорили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.

Читайте материал «WSJ описал два сценария для Украины: отдавать территории придется в обоих».

Узнать больше по теме
