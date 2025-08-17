Исключительное уважение: Лётчик рассказал о тайном смысле звезды, нарисованной над Аляской для Путина

Воздушный манёвр американских пилотов, создавших звезду в небе во время саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, был проявлением уважения к российскому гостю, считает военный лётчик генерал-майор Владимир Попов. Он пояснил, что символ звезды универсален для всех военных и лишён национальной окраски, а его исполнение в воздухе является технически сложной задачей.