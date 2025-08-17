Исключительное уважение: Лётчик рассказал о тайном смысле звезды, нарисованной над Аляской для Путина

«Перед тем как начертить в небе какой-либо знак, проводятся точные расчёты, выполняются тренировки. Нужно при подготовке учитывать и различные погодные условия», — отметил Попов в интервью аif.ru.
Генерал добавил, что такие показательные выступления не являются обыденными даже для первых лиц государств, что, по его словам, указывает на исключительное почтение, оказанное Путину.
Ранее стало известно, что после завершения переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, президент России Владимир Путин внёс правки в свою речь на итоговой пресс-конференции. Глава государства в процессе выступления отложил четыре листа подготовленного текста.