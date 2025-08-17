Рубио сомневается, что новые антироссийские санкции помогут урегулированию

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с заявлением, новые санкции в отношении России несовместимы с попыткой выработать долгосрочное мирное соглашение.
«В тот самый момент, когда вы вводите новые санкции, ваши возможности усадить их за стол резко сокращаются. Этот момент может настать, но это фактически станет сигналом о том, что возможностей для мира на данном этапе нет», — заявил американский политик.
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что лидер Белого дома Дональд Трамп на встрече на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным договорились о гарантиях безопасности для Украины, и теперь все зависит от Киева.