Захарова предостерегла ученых, которые захотят поехать во Францию работать: «Дьявол в деталях»

Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла молодых ученых, которые захотят переехать во Францию для своей трудовой деятельности. Дипломат заявила, что там не все так просто. Своей точкой зрения Захарова поделилась в Telegram-канале.
«Представители науки покидают Францию, в том числе по причине диктатуры ультралиберализма. Это сподвигло Париж не изменить подходы в пользу настоящей демократии, а искать новые модели привлечения в свою страну учёных из других государств. И вуаля — программа Pause (в переводе — “Пауза”). Вроде бы цель заявлена благородная — предоставлять учёным условия для работы и жизни в “свободной Франции”, но, как всегда, дьявол в деталях», — написала дипломат в своем блоге.
Более того, Захарова отметила, что этой программой занимается некая Лаура Лоэак — кадровый военный, бывшая сотрудница подразделения Министерства обороны Франции, отвечающего за отношения с постсоветскими странами, о чём сохранились записи на старых иностранных сайтах.
Иными словами, те, кто приезжает во Францию для научной работы по приглашению парижских учреждений, фактически оказываются под контролем французских военных, предупредила Захарова.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что нужно дать молодым все условия для того, чтобы им было комфортно работать в России. При этом Путин поставил важную задачу — стране нужны собственные разработки.