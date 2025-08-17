Людей и «птичек» не хватает: Стало известно о плачевном положении ВСУ на Запорожском направлении

«По сравнению с прошлым годом — намного легче. И у противника уже, может, и людей не хватает, и “птиц”. По сравнению с тем годом — побольше было у них людей. Этот год — ощутимо, что у них людей не хватает и подготовки не хватает. Были такие персонажи, по которым видно, что человек уже в зрелом возрасте, уже за 50, так сказать… И сами они не подготовлены», — рассказал Марио.