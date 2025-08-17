Полянский заявил о важности мнений украинцев, которые нашли убежище в России.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский призвал учитывать мнение семи миллионов украинцев, которые нашли убежище в России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Би-би-си».
«У них тоже есть позиция: они хотят, чтобы их признавали русскоязычными, чтобы они могли сохранить веру», — сказал дипломат. Полянский также подчеркнул желание украинцев в том, чтобы они не сталкивались с давлением со стороны режима Зеленского.
Кроме того, заместитель отметил в интервью, что этот выбор был сделан добровольно и к нему необходимо относиться с уважением при обсуждении любых условий мирного урегулирования. Он напомнил, что процесс поиска решения конфликта должен быть инклюзивным и учитывать интересы всех пострадавших сторон, включая тех, кто оказался на территории России.