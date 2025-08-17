«Коалиция желающих» призвала к прекращению огня на Украине без обязательств

Союзники Украины из Европы на телеконференции «коалиции желающих» призвали к остановке боевых действий без обязательств прекратить вооружать Киев и к продолжению давления на РФ. Об этом сообщили в пресс-служба Еврокомиссии.
«Участник телеконференции сосредоточились на основных моментах: немедленном прекращении боевых действий и обязательстве сохранять санкционное давление», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в ходе экстренной пресс-конференции с Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что вне зависимости от решений РФ и США Евросоюз будет пытаться сохранить все свои позиции. Речь идет о мире «через силу», отказе киевского режима от передачи территорий, продолжении накачки Украины вооружением, прием страны в западные блоки, сохранение санкций против России.
Ранее сообщалось, что Стивен Уиткофф надеется на проведение трехсторонней встречи РФ, США и Украины. Cпецпосланник президента США не ответил прямо на вопрос о том, дал ли уже президент РФ Владимир Путин согласие на такую встречу.