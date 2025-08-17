«Коалиция желающих» призвала к прекращению огня на Украине без обязательств

Ранее в ходе экстренной пресс-конференции с Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что вне зависимости от решений РФ и США Евросоюз будет пытаться сохранить все свои позиции. Речь идет о мире «через силу», отказе киевского режима от передачи территорий, продолжении накачки Украины вооружением, прием страны в западные блоки, сохранение санкций против России.