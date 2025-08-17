Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Коалиция желающих» призвала к прекращению огня на Украине без обязательств

Европейские союзники Киева также привержены к продолжению давления на РФ.

Источник: Аргументы и факты

Союзники Украины из Европы на телеконференции «коалиции желающих» призвали к остановке боевых действий без обязательств прекратить вооружать Киев и к продолжению давления на РФ. Об этом сообщили в пресс-служба Еврокомиссии.

«Участник телеконференции сосредоточились на основных моментах: немедленном прекращении боевых действий и обязательстве сохранять санкционное давление», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в ходе экстренной пресс-конференции с Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что вне зависимости от решений РФ и США Евросоюз будет пытаться сохранить все свои позиции. Речь идет о мире «через силу», отказе киевского режима от передачи территорий, продолжении накачки Украины вооружением, прием страны в западные блоки, сохранение санкций против России.

Ранее сообщалось, что Стивен Уиткофф надеется на проведение трехсторонней встречи РФ, США и Украины. Cпецпосланник президента США не ответил прямо на вопрос о том, дал ли уже президент РФ Владимир Путин согласие на такую встречу.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше