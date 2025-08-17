Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Визит Мерца в США 18 августа будет кратким

Телеканал NTV утверждает, что руководитель ФРГ Фридрих Мерц планирует совершить краткий визит в Вашингтон 18 августа.

Телеканал NTV утверждает, что руководитель ФРГ Фридрих Мерц планирует совершить краткий визит в Вашингтон 18 августа.

Немецкий руководитель, как утверждается, прибудет в Белый дом в понедельник около полудня, а к 17.00 может вылететь из Вашингтона.

18 августа в Вашингтон планируют прибыть президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб и некоторые другие лидеры, а также руководитель Североатлантического альянса Марк Рютте.

Издание Bild заявляет, что 18 августа президент США Дональд Трамп сперва встретится с Владимиром Зеленским, а затем с лидерами стан Европейского союза, которые также прибудут в Вашингтон.

Читайте материал «WSJ описал два сценария для Украины: отдавать территории придется в обоих».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше