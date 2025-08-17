Визит Мерца в США 18 августа будет кратким

Телеканал NTV утверждает, что руководитель ФРГ Фридрих Мерц планирует совершить краткий визит в Вашингтон 18 августа.
Немецкий руководитель, как утверждается, прибудет в Белый дом в понедельник около полудня, а к 17.00 может вылететь из Вашингтона.
18 августа в Вашингтон планируют прибыть президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб и некоторые другие лидеры, а также руководитель Североатлантического альянса Марк Рютте.
Издание Bild заявляет, что 18 августа президент США Дональд Трамп сперва встретится с Владимиром Зеленским, а затем с лидерами стан Европейского союза, которые также прибудут в Вашингтон.
Читайте материал «WSJ описал два сценария для Украины: отдавать территории придется в обоих».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.