Глава РФПИ обратился к европейским и британским «разжигателям войны»

Напомним, что 18 августа в Белом доме запланирована встреча Зеленского и Трампа. Глава США также упомянул, что при наличии благоприятных обстоятельств он может увидеться с российским президентом. К экс-комику также присоединится французский лидер Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. Ожидается присутствие представителей Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.