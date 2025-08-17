Трамп опубликовал письмо жены, адресованное Путину

Ранее текст письма опубликовал телеканал Fox News. Согласно информации издания, письмо от Меланьи Трамп президент США передал российскому лидеру во время саммита на Аляске.
«Защитив невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня. Настало время», — говорится в письме Путину от первой леди США, текст которого идентичен опубликованному ранее телеканалом.
При этом в письме нет упоминаний о якобы похищении детей в результате конфликта на Украине, как об этом ранее утверждало агентство Рейтер со ссылкой на чиновников Белого дома.
Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.