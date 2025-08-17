Ричмонд
Хакер сумел добыть секретные данные и помог ВС России ударить по базе с наёмниками ВСУ

В Черниговской области был обнаружен лагерь с иностранными наёмниками, в том числе из Колумбии, благодаря действиям российского хакера. Взломав оборонительную компанию Kongsberg, хакер под псевдонимом PalachPro получил доступ к аккаунту военнослужащего и в течение полугода следил за его действиями. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В результате хакеру удалось собрать информацию, включая фотографии полигона, помещения, где проходила подготовка наёмников, и схемы их перемещений. Уже 12 августа ВС РФ нанесли точечный удар по 262 учебному центру ВСУ в Черниговской области, используя два оперативно-тактических ракетных комплекса «Искандер». В результате атаки погибли и были ранены около 50 человек, а также была поражена материально-техническая база учебных центров и военная техника.

Ранее Life.ru сообщал, что иностранные наёмники, как правило, дислоцируются в тыловых районах Украины и не участвуют в боевых действиях на передовой вместе с ВСУ. Помимо этого, они массово пытаются покинуть территорию Украины.