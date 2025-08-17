Зеленский рассказал, в каком формате готов обсуждать территориальный вопрос

Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, что готов обсуждать территориальный вопрос в рамках трехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Зеленский сказал, что конституция Украины не предполагает возможность территориальных уступок и сказал, что хотел бы членства Украины в Евросоюзе как одной из гарантий безопасности.
18 августа Зеленский прибудет в Вашингтон, где состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
