Зеленский рассказал, в каком формате готов обсуждать территориальный вопрос

Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, что готов обсуждать территориальный вопрос в рамках трехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Зеленский сказал, что конституция Украины не предполагает возможность территориальных уступок и сказал, что хотел бы членства Украины в Евросоюзе как одной из гарантий безопасности.

18 августа Зеленский прибудет в Вашингтон, где состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте материал «WSJ описал два сценария для Украины: отдавать территории придется в обоих».

