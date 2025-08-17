Ричмонд
Вадефуль: Трамп сосредоточен на достижении общего соглашения по Украине

Глава МИД ФРГ прокомментировал возможное снятие с повестки вопроса о прекращении огня.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп работает над вопросом достижения «общего соглашения» по украинскому конфликту, и эту возможность заключить мир нужно поддержать, заявил глава министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

«Сейчас он (Трамп. — Прим. ред.) сконцентрировался на поиске общего соглашения. Это тоже возможность», — сказал министр в интервью ARD, отвечая на вопрос, имеют ли прямые переговоры смысл без предварительного прекращения огня.

Вадефуль подчеркнул, что «любые переговоры», которые приведут к прекращению военной конфронтации, имеют смысл.

«Все, что ведет к окончанию этой войны, должно быть поддержано нами», — отметил он.

Ранее союзники Украины из Европы на телеконференции «коалиции желающих» призвали к остановке боевых действий без обязательств прекратить вооружать Киев, а также к продолжению санкционного давления на РФ.

